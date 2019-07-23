Румунія будує “трубу” для підключення до Південного газового коридору

Румунська газопровідна компанія "Трансгаз" будує газопровід ROHUAT для підключення до "Південного газового коридору".

Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє Trend.

"Трубопровід ROHUAT з'єднає Болгарію, Румунію, Угорщину і Австрію для транспортування газу з регіону Чорного моря до Центральної Європи. Ділянка трубопроводу на території Румунії також дозволить транспортувати газ з основних родовищ газу Чорного моря, відкритих в останні роки. ROHUAT також забезпечить зв'язок з іншими великими проектами газотранспортної інфраструктури, як "Південний газовий коридор". Максимальна щорічна пропускна здатність ROHUAT становитиме 1,5 мільярда кубометрів у Болгарію і 4,4 мільярда кубометрів в Угорщину ", - говорить ся в заяві.

В "Трансгаз" додали, що вже завершили роботи майже 215 кілометрів з 550-кілометрового трубопроводу ROHUAT на території Румунії, і витрати на реалізацію першого етапу проекту становили 560 мільйонів євро.

Зазначається, що проект "Південний газовий коридор" передбачає створення трубопровідної інфраструктури.