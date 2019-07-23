Румунія будує “трубу” для підключення до Південного газового коридору

Румунія будує “трубу” для підключення до Південного газового коридору

Укрінформ
Румунська газопровідна компанія "Трансгаз" будує газопровід ROHUAT для підключення до "Південного газового коридору".

Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє Trend.

"Трубопровід ROHUAT з'єднає Болгарію, Румунію, Угорщину і Австрію для транспортування газу з регіону Чорного моря до Центральної Європи. Ділянка трубопроводу на території Румунії також дозволить транспортувати газ з основних родовищ газу Чорного моря, відкритих в останні роки. ROHUAT також забезпечить зв'язок з іншими великими проектами газотранспортної інфраструктури, як "Південний газовий коридор". Максимальна щорічна пропускна здатність ROHUAT становитиме 1,5 мільярда кубометрів у Болгарію і 4,4 мільярда кубометрів в Угорщину ", - говорить ся в заяві.

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В "Трансгаз" додали, що вже завершили роботи майже 215 кілометрів з 550-кілометрового трубопроводу ROHUAT на території Румунії, і витрати на реалізацію першого етапу проекту становили 560 мільйонів євро.

Зазначається, що проект "Південний газовий коридор" передбачає створення трубопровідної інфраструктури.

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