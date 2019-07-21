В “АрселорМіттал Кривий Ріг” сказали, що вилучила СБУ під час обшуків

За результатами обшуку слідчого відділу управління Служби безпеки у Дніпропетровської області на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» було вилучено машину безперервного лиття заготовок №3 та окремі елементи обладнання.

Про це стало відомо з коментаря, розміщеного на сайті підприємства, головного юрисконсульта ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Артема Філіп’єва з цього приводу.

«Комплекс нових МБЛЗ-2, 3 є одним із ключових інвестиційних проектів компанії, вартість якого становить близько 150 млн доларів США. Вилучення МБЛЗ-3 унеможливлює продовження будівництва згідно с програмою модернізації та завдає АрселорМіттал прямих збитків», - йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначено, що машина безперервного лиття заготовок №3 має шість кристалізаторів, у кожному з яких встановлено по джерелу іонізуючого випромінювання.

За інформацією підприємства, все обладнання відповідає нормам ЄС та є аналогічним тому, що використовується на європейських активах.

Під час перевірки було виконано вимірювання радіаційного поля на відстані 10 см від поверхні кришки кристалізатора, що склало 0,15 мк3 на годину (показник, як стверджують на підприємстві, був у рамках норми). Проте на підставі підозр слідчих про доустаткування радіоактивних джерел у корпусі шести кристалізаторів машини було прийнято рішення вилучити обладнання для подальшого дослідження.

Також зазначено, що обшук та слідчі дії тривали понад 14 годин.

За словами адвоката, наразі невідомо, скільки триватиме перевірка МБЛЗ-3 та документів із боку СБУ та як далі розвиватимуться події. Співробітниками УСБУ було ухвалено рішення залишити вилучене за місцем фактичного розташування без можливості опечатування у зв’язку з великими габаритами об’єкта, яке при цьому не має засобів обмеження доступу сторонніх осіб. Проте далі «АрселорМіттал Кривий Ріг» не має змоги продовжувати будівництво, модернізацію, планувати виробництво продукції та укладати контракти на постачання заготовки клієнтам. Проект заморожено. Працівники «АрселорМіттал Кривий Ріг» та підрядних організацій не зможуть виконувати подальшу роботу на цьому об’єкті.

На підприємстві вважають події останнього часу тиском на іноземного інвестора і звертаються особисто до Президента України та світової спільноти з проханням втрутитися в ситуацію.

Як повідомляв Укрінформ, 20 липня на територію «АрселорМіттал Кривий Ріг» були допущені 18 представників Служби безпеки України, спеціаліст Державної служби з надзвичайних ситуацій та Центральної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки для проведення обшуку машини безперервного лиття заготовок №3. Група перевіряльників зайшла на підприємство о десятій ранку 20 липня і покинула територію компанії о третій ночі 21 липня.

У зв’язку з обшуком СБУ виконувач обов’язків генерального директора ArcelorMittal Кривий Ріг Олександр Іванов у відеозверненні зазначив, що представники Служби безпеки України прийшли з обшуком на сучасний, щойно побудований об'єкт — третю машину безперервного лиття заготовок. «У нас вилучили копії всіх документів по цьому обладнанню і почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання», - зазначив Іванов.

На його думку, такі дії виглядають «дещо нелогічними і ставлять під сумнів подальшу реалізацію масштабної програми модернізації в АрселорМіттал Кривий Ріг».

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – одне з найбільших металургійних підприємств в Україні. Наразі підприємство є лідером із забруднення повітря у місті та області. На нього припадає понад 30% всіх викидів по області і майже 80% - по Кривому Рогу.

Днями Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Дніпропетровщині, провів у Кривому Розі нараду, присвячену проблемам природоохоронної діяльності та екологічної ситуації в місті. Під час цієї наради він, зокрема, запропонував «АрселорМіттал» «фінансово вибачитися» перед хворими людьми.

У свою чергу в «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявили, що готові в найкоротші терміни вжити заходів для поліпшення екологічної ситуації в регіоні.

Учора, 20 липня, секретар РНБО України Олександр Данилюк поінформував у Facebook, що з'ясовує обставини щодо обшуку СБУ на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Компанія ArcelorMittal утворена в 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн тонн сталі та понад 6,7 млн тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є країни Близького Сходу, Африки та Європи.