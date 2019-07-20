Скасована судом постанова мала знизити ціну на газ для населення — Нафтогаз

Рішення Шостого апеляційного суду, який за позовом лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко скасував постанову уряду №315, що запроваджувала граничні ціни на газ, насправді призвело до підвищення, а не до зниження тарифів.

Про це написав у Facebook директор департаменту з енергоефективності Нафтогазу Олексій Хабатюк.

За його словами, скасована судом постанова Кабміну №315 передбачала встановлення з 1 травня 2016 р. по 31 березня 2017 р. (включно) граничної роздрібної ціни на газ для побутових споживачів "у розмірі 6,879 гривні за 1 м3".

"Оскільки постанова Кабміну № 315, яку суд визнав нечинною, вносила зміни в постанову Кабміну № 758, то з 30.04.2016... слід керуватися постановою Кабміну № 758 в редакції, яка була до 315-ї", - пише Хабатюк.

У свою чергу постанова Кабміну № 758 (до внесення змін) передбачає, що з 1 жовтня 2015 р. діють такі граничні роздрібні ціни на газ для населення: для приготування їжі та/або підігріву води - 7,188 гривні за 1 м3; для індивідуального опалення або комплексного використання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води) - 7,188 гривні за 1 куб. метр, крім обсягів до 1200 куб. метрів, що використані за період з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2016 р. (включно), за ціною 3,6 гривні за 1 куб. метр.

Тобто, "рішенням суду гранична ціна природного газу для населення з 1 травня 2016 по 31 березня 2017 підвищена з 6879 до 7188 грн/тис. М3", - резюмує Хабатюк та пропонує "подякувати" Тимошенко за цю "історичну перемогу".

Водночас директор департаменту Нафтогазу з енергоефективності порадив українцям "молитися щоб Верховний суд скасував ці рішення".

Як повідомлялося, 9 липня стало відомо, що Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду попередньої інстанції щодо урядової постанови №315 про встановлення граничних роздрібних цін на газ.

5 червня Кабмін зобов'язав Нафтогаз знизити ціни на газ для населення до 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів у червні 2019 року та до 7,7 тисячі гривень у липні.

22 квітня уряд та Нафтогаз узгодили рішення знизити ціни на газ для населення з 1 травня до 8247 гривень за тисячу кубометрів.

Водночас, відповідно до домовленостей України з Міжнародним валютним фондом, з 1 травня ціна на газ для населення мала зрости до 9850 гривень за тисячу м3.