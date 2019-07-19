Компанія Big-Basket призупинила доставку зі США електроніки дорожчої за €100

Один із посередників з доставки товарів зі США - компанія Big-Basket - попередила про призупинення доставки електроніки дорожче 100 євро через зміни в роботі митних служб в Україні.

Відповідне попередження є у розпорядженні Укрінформу.

"У зв'язку зі змінами в роботі митних служб України, ми тимчасово припиняємо доставку електроніки дорожче 100 євро. Також можлива затримка в доставці електронних товарів дорожче 100 євро, замовлених раніше", - йдеться в повідомленні.

Як розраховують у компанії, ситуація може прояснитися протягом двох тижнів.

"Протягом двох тижнів ситуація повинна прояснитися остаточно, і ми повідомимо про подальші правила. Можливо, ситуація проясниться раніше, про що ми обов'язково повідомимо", - зазначили в Big-Basket.

Як повідомлялося, 9 липня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про протидію контрабанді і корупції на митниці.

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Зазначається, що цей указ підписано з метою посилення ефективності протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, та підвищення рівня довіри бізнесу до державних органів.

Згідно з указом, Кабінету міністрів доручено створити на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади інформаційний ресурс для забезпечення можливості добровільного та публічного декларування товарів значної кількості найменувань, які ввозяться на митну територію України однією партією, та оприлюднювати щомісячні звіти про результати реалізації експериментального проекту щодо унеможливлення ухилення від сплати митних платежів.

Крім цього, уряд має опрацювати питання оприлюднення у форматі відкритих даних знеособленої інформації про митну вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України, та запровадити систему обміну в режимі реального часу інформацією з відповідними інформаційними системами інших держав щодо митного оформлення товарів, які переміщуються через український митний кордон.

Указ набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.