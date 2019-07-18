Маркарова наголошує на важливості розблокування великої приватизації

Мінфін розглядає велику приватизацію не тільки як інструмент для подолання корупції в держкомпаніях і знаходження ефективного власника, а й джерело фінансування, що зменшнує необхідність запозичувати на цю суму.

Тому у другому півріччі 2019 року необхідно цей процес розблокувати. Про це на своїй сторінці у Facebook написала міністр фінансів Оксана Маркарова.

"Мінфін успішно реалізує Середньострокову стратегію по управлінню боргом і, незважаючи на паузи в минулому в співпраці з МВФ, рік двох виборів, сумнівні судові рішення, як-то по незаконному збагаченню і безліч інших, які збільшували ризики і, відповідно, теж збільшували вартість запозичень, Мінфін подовжує термін запозичень, знижує вартість і знижує борг як відсоток до ВВП, що є наслідком відповідальної бюджетної і фіскальної політики", - написала Маркарова.

У цьому контексті, за її словами, "велика приватизація - не тільки інструмент для подолання корупції в держкомпаніях і знаходження для них ефективного власника, але й джерело фінансування, яке зменшує необхідність запозичувати на цю суму і зменшує кошти, які потрібні для обслуговування.

Маркарова нагадала, що бюджетний розпис, складений у січні відповідно до Державного бюджету на 2019 рік, передбачає 17,1 млрд грн надходжень від приватизації, тоді як факт виконання станом на сьогодні - 0,3 млрд грн.

Тому, підсумувала очільниця Мінфіну, всі заходи в другій половині року повинні бути спрямовані на розблокування великої приватизації та організацію "прозорих та публічних конкурсів на всі активи".

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Як повідомляв Укрінформ, на початку липня Фонд державного майна України виграв касацію, яка розблокувала затвердження Кабінетом міністрів інвестиційних радників для приватизації Одеського припортового заводу, вугільної компанії "Краснолиманська", заводів "Електроважмаш", "Індар" та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

У ФДМУ зазначили, що сама справа з оскарження результатів відбору інвестрадників триває, але виникла можливість розпочати підготовку приватизаційних конкурсів по вищезгаданих об'єктах.