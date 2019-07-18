У червні інфляція становила 9%

Споживча інфляція в річному вимірі у червні 2019 року становила 9,0%.

Про це на пресконференції сказав голова Національного банку України Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У червні 2019 року споживча інфляція в річному вимірі становила 9,0%, наблизившись до траєкторії квітневого прогнозу після її відхилення у попередні місяці під дією тимчасових факторів", - сказав Смолій.

Він зазначив, що базова інфляція впродовж другого кварталу дещо уповільнилася і була близькою до прогнозу НБУ.

Жорстка монетарна політика продовжувала бути вагомим чинником, що стримував фундаментальний тиск на ціни, в тому числі через зміцнення обмінного курсу відносно валют країн - торговельних партнерів та зниження інфляційних очікувань населення, бізнесу, банків.

"Як і раніше, ми прогнозуємо, що інфляція знизиться до 6,3% на кінець цього року, а на початку наступного повернеться до цільового діапазону та досягне середньострокової цілі 5% наприкінці 2020 року", - зауважив Смолій.

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За його словами, уповільнення інфляції і далі зумовлюватимуть достатньо жорсткі монетарні умови.

Навіть за поступового зниження облікової ставки, її реальне значення залишатиметься високим з огляду на поліпшення інфляційних очікувань, пояснили в НБУ. Високі реальні процентні ставки сприятимуть інвестиційній привабливості гривневих фінансових інструментів та, відповідно, підтримці обмінного курсу гривні. Крім того, така монетарна політика обмежуватиме тиск з боку споживчого попиту.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2019 року в річному вимірі становила 9,6%.

Фото: НБУ