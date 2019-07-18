НБУ покращив прогноз зростання економіки на 2019 рік

Національний банк покращив прогноз зростання економіки України на 2019 рік - з 2,5% до 3%.

Про це на пресконференції сказав голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми переглянули прогноз зростання економіки в цьому році з 2,5% до 3%, а в наступному - з 2,9% до 3,2%", - сказав Смолій.

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За його словами, основним драйвером економічного зростання у наступні роки залишатиметься внутрішній попит. Приріст приватного споживання сповільниться, однак, буде значним під впливом збільшення реальних доходів домогосподарств.

Вагому підтримку економіці надаватимуть також інвестиції в основний капітал, що продовжать зростати високими темпами, наголосив керівник НБУ.