Нацбанк заявляє про зменшення в обігу готівки

Станом на 1 липня 2019 року у готівковому обігу країни перебувало готівки на загальну суму 393,8 млрд грн, однак, якщо порівняти з початком цього року, то готівки в обігу зменшилось на 6,4 млрд грн (або на 1,6%)

Про це повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці у Facebook.

"У готівковому обігу країни станом на 1 липня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 393,8 млрд грн, зокрема банкнот – 391,3 млрд грн (2,8 млрд шт.) та монет – 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.). Готівка в обігу зменшилася на 6,4 млрд грн (або на 1,6%), якщо порівняти з початком цього року. Така тенденція пов’язана зі стабільним трендом зростання популярності безготівкових розрахунків", - йдеться в повідомленні.

Як і раніше, найбільше за кількістю у готівковому обігу України перебуває банкнот номіналом 200 гривень та розмінних монет номіналом 10 копійок (23% та 29% відповідно).

За даними ЄЦБ, у єврозоні зараз перебуває у готівковому обігу 132,8 млрд банкнот євро та 22,8 млрд монет. Найбільше за кількістю банкнот номіналом 50 євро та монет номіналом 1 євроцент (46% та 29% відповідно).