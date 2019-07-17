Крейсер "Україна" треба продати та активізувати будівництво корветів — Полторак

Держава має вирішити питання з реалізацією ракетного крейсера "Україна", а натомість активізувати роботу з будівництва "корвета", готовність якого на сьогодні сягає приблизно 32 відсотки.

Про це сказав міністр оборони Степан Полторак, який супроводжував Президента України Володимира Зеленського під час знайомства з ДП "Миколаївський суднобудівний завод" 17 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні готовність корабля класу "корвет", який нині будується на Чорноморському суднобудівному заводі у Миколаєві, сягає 32 відсотки. Для того, щоб знову активізувати програму будівництва корветів, яка була заморожена в 2014 році, необхідно мільярд гривень, а загальна вартість одного корабля сягає приблизно 5,8 мільярда гривень", - сказав Полторак.

На запитання Президента, скільки таких кораблів потрібно українському флоту, Полторак відповів: чотири.

А ось щодо крейсера "Україна", то він нині ВМС не потрібен, у нього застаріле озброєння, обладнання і саме цільове його призначення також наразі недоцільне. Адже цей корабель розрахований на ведення бойових дій на широких океанських просторах. Отож міністр упевнений, що це судно треба продати, а кошти вкласти в будівництво корветів.

У реалізації цієї програми, за його словами, буде задіяно до 100 підприємств з усієї України, десятки тисяч людей отримають роботу.

Читайте також: Президент обіцяє розібратися із зарплатними боргами на Миколаївському суднобудівному

"Більше того, у нас зараз тривають перемовини з однією з країн, яка готова вкласти кошти у цю програму, щоб згодом також будувати на українських заводах такі кораблі для себе", - зауважив Полторак і пообіцяв назвати країну в особистій розмові з Президентом.

Як уже повідомляв Укрінформ, ракетний крейсер "Україна" було спущено на воду 29 років тому. Вже багато років його будівництво "заморожене" на стадії готовності 95%. Нині судно знаходиться в ДП "Миколаївський суднобудівний завод" і потребує значних вкладень на його утримання. Через це на підприємстві утворилися борги по зарплаті, які нині сягають 53 млн грн.

Корабель класу "корвет" було закладено на ЧСЗ в 2011 році. У 2014 році фінансування проекту було припинене.