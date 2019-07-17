У наглядову раду ПриватБанку призначили трьох незалежних членів

Кабінет міністрів своїм рішенням схвалив призначення трьох незалежних членів наглядової ради ПриватБанку.

Про це на засіданні уряду сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми завершили реалізацію закону про корпоративне управління у державних банках і сформували спеціальну комісію, яка працювала кілька місяців. Вона провела відбір і у наглядові ради ПриватБанку, і Ощадбанку. Є деякі питання щодо певних кандидатів, ми очікуємо підтвердження від Нацбанку. Але ми проголосували і усі члени наглядової ради подали декларації. Ради розпочали роботу", - сказала Маркарова.

За її словами, три відібрані до наглядової ради ПриватБанку кандидати відмовилися подавати електронні декларації, тож замість них були дообрані інші члени.

"Трьох незалежних кандидатів сьогодні ми затверджуємо. Після цього нашого рішення зможе повноцінно почати роботу нова наглядова рада ПриватБанку", - додала Маркарова.