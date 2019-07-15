Суд зняв арешт з понад 400 об'єктів нерухомості Коломойського

Печерський районний суд міста Києва зняв арешт на понад 400 об'єктів нерухомості компанії "Приватофис", які були заарештовані у 2017 році після націоналізації ПриватБанку.

Про це йдеться в рішенні суду, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд ухвалив клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Приватофис» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 5 квітня 2017, у рамках кримінального провадження.

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Сергій Вовк вирішив, що арешт на майно ТОВ "Приватофис" "був накладений без доказів співмірності вартості нерухомого майна, на яке було накладено арешт, з розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто з порушенням п. 4 ч. 2 ст. 173 КПК України".

Як повідомлялось, у 2017 році Генпрокуратура підозрювала, що колишнє керівництво Приватбанку в період рефінансування НБУ надавало кредити пов’язаним між собою підприємствам на невигідних умовах для банку, що призвело до заборгованості перед фінустановою на суму понад 372,78 млн гривень.

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За даними слідства, Приватбанк уклав договір з НВ ТОВ "Океанмаш", ТОВ "Тайлон", ТОВ "ЕЛ ТІ Груп", ТОВ "Агенція Новий світ", ТОВ "Фрілайн", ТОВ "Зернопоставка-м", ТОВ "Канделла", ТОВ "ОПФ", ТОВ "Елара", ТОВ "Комунальне обслуговування домів". Предметом угоди є надання товариствами в заставу корпоративних прав. В забезпечення виконання зобов’язань перед Приватбанком виступає ТОВ "Приватофис".

За умовами договору, якщо зобов’язання не будуть виконані, банк має одержати заставу. За всіма позиками як застава були надані частки корпоративних прав на пов’язаних між собою компаній. Доля жодної частки не перевищувала 25%. При цьому у власності "Приватофис" перебувало 415 об’єктів нерухомості, жоден з яких не виступає заставним майно у кредитних договорах.

На думку слідства, колишні посадові особи КБ "Приватбанк" "Приватофис", знаючи про заборони проведення активних операцій з пов’язаними з банком особами, в період надання траншів рефінансування від НБУ надавали кредитні кошти на невигідних для банку економічних умовах, без забезпечення кредитів заставним майном "Приватофису". І таким чином розтратили кошти в особливо великих розмірах.

Суд задовольнив клопотання слідчих Генеральної прокуратури, які розслідують кримінальне провадження, і наклав арешт на усі 415 об’єктів нерухомості, серед яких земельні ділянки, приміщення, адмінбудівлі, магазини тощо.

Засновниками "Приватофис" є близькі до бізнесмена Ігоря Коломойського фірми, з якими "Приватбанк" уклав угоду, бенефіціаром вказано мешканця Дніпра Петра Клименка.