Суд відкрив провадження за позовом НБУ проти Коломойського

Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження за позовами НБУ до екс-акціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського. Мета позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які надавались ПриватБанку в 2008-2015 років.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"Суд Дніпропетровської області відкрив провадження за позовами Національного банку до екс-акціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського. Мета позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які надавались ПриватБанку в 2008-2015 рр. Відповідні позови були подані Національним банком ще рік тому, у червні 2018 року. Однак суд першої інстанції, а згодом і апеляційної інстанції відмовили у відкритті проваджень", - йдеться в повідомленні.

Не погоджуючись з рішеннями судів, Національний банк подав касаційні скарги. У березні 2019 року Велика Палата Верховного Суду задовольнила скарги НБУ та направила справи на розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області. Національний банк очікує призначення судом розгляду справ по суті вже в серпні 2019 року та продовжить вживати заходів, необхідних для стягнення заборгованості за кредитами рефінансування.