На Київській ГАЕС після реконструкції ввели у дослідну експлуатацію гідроагрегат № 2. Роботи проводилися за коштом ЄІБ та ЄБРР.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми послідовно продовжуємо взятий раніше курс на реконструкцію гідросилового та гідромеханічного обладнання в рамках широкомасштабної програми з реабілітації діючих ГЕС. Так, зараз триває другий етап проекту "ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. ІІ черга", розрахованого до 2024 року", - наголосив під час урочистого пуску агрегату генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Гідроагрегат був виведений з промислової експлуатації у червні 2018 року. Роботи проводилися АТ "Турбоатом" спільно з ДП "Завод "Електроважмаш".

Головною ціллю реконструкції є підвищення потужності та продовження експлуатації на 40 років.

На Київській ГАЕС після реконструкції запустили другу турбіну / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Після реконструкції потужність гідроагрегату №2 зросла до 46,8 МВт. Нове робоче колесо має більший коефіцієнт корисної дії, що забезпечить продуктивніше використання водних ресурсів.

"Це перший проект, фінансований Європейським інвестиційним банком в Україні, який сприяє збільшенню частки генерації електроенергії з відновлюваних джерел. Проект матиме суттєвий вплив на екологію: він сприятиме зменшенню споживання альтернативних, видобувних видів палива, що означатиме суттєве скорочення викидів СО2 та допоможе Україні виконати свої зобов'язання в сфері протидії змінам клімату", - зазначив керівник Представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон.

За його словами, особливо важливим є те, що проект поліпшить експлуатаційну працездатність енергетичної системи України та допоможе в її синхронізації у середньостроковій перспективі з європейською системою передачі електроенергії.

У промислову експлуатацію гідроагрегат № 2 буде введений 1 жовтня 2019 року.

До вересня триватиме дослідний етап експлуатації.

Програма реабілітації гідроелектростанцій Укргідроенерго започаткована 1996 року і складається з двох етапів. Перший етап був реалізований у 1996-2005 роках. Другий етап триватиме до 2024 року.

Цілями проекту є реконструкція 71 гідроагрегату із встановленням нових складових, зокрема, реконструкція гідромеханічного обладнання та гідротехнічних споруд, впровадження систем автоматичного моніторингу безпеки гребель, покращення екологічної ситуації на Дніпрі й Дністрі, створення інформаційної системи управління ПрАТ "Укргідроенерго" та умов роботи персоналу.