АЕС України за минулу добу виробили 197,36 мільйона кВт-год електроенергії

Атомні станції України за минулу добу виробили 197,36 мільйона кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 15 липня, станціями вироблено 197,36 млн кВт-г електроенергії», - йдеться у повідомленні.

16 липня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 126-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 44-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 53-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 62-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 234-а доба середнього планового ремонту.

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 840 МВт, РАЕС – 1 690 МВт, ЮУАЕС – 1 710 МВт, ХАЕС – 995 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.