Будівлю банку Київська Русь продадуть через ProZorro

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає нежитлову будівлю, що перебуває на балансі ПАТ«Банк «Київська Русь», загальною площею - 1403.2 кв. м.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"Фонд гарантування виставив на відкриті торги нежитлову будівлю, що перебуває на балансі ПАТ«Банк «Київська Русь», загальною площею - 1403.2 кв. м. та понад 1100 одиниць основних засобів", - йдеться в повідомленні.

Торги відбудуться 29 липня 2019 року за голландською моделлю аукціону на майданчику ProZorro.Продажі.

Початкова ціна лоту – 58,45 млн грн.