Будівлю банку Київська Русь продадуть через ProZorro

Будівлю банку Київська Русь продадуть через ProZorro

Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає нежитлову будівлю, що перебуває на балансі ПАТ«Банк «Київська Русь», загальною площею - 1403.2 кв. м.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"Фонд гарантування виставив на відкриті торги нежитлову будівлю, що перебуває на балансі ПАТ«Банк «Київська Русь», загальною площею - 1403.2 кв. м. та понад 1100 одиниць основних засобів", - йдеться в повідомленні.

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Торги відбудуться 29 липня 2019 року за голландською моделлю аукціону на майданчику ProZorro.Продажі.

Початкова ціна лоту – 58,45 млн грн.

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