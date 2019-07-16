Фонд гарантування цього тижня планує продати активи банків на 15,4 мільярда

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на поточному тижні планує продати активи банків, що ліквідуються, на 15,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"Протягом поточного тижня запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 15 424,08 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Із них на суму 14 379, 32 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 1 024,17 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 19,52 млн грн і цінні папери на суму 1,07 млн грн.