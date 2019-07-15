В Україні у сфері фінансових технологій працює понад 100 компаній - НБУ

У сфері фінансових технологій в Україні наразі працює понад 100 компаній, до того ж більше половини з них розпочали свою діяльність за останні три роки.

Такі дані наводяться в Українському фінтех-каталозі-2019, презентація якого відбулася 15 липня 2019 року у Національному банку України, повідомляє пресслужба регулятора.

"В Україні сьогодні у сфері фінансових технологій наразі працює понад 100 компаній, до того ж більше половини з них розпочали свою діяльність за останні три роки. Найпопулярнішим напрямом роботи є платежі та мобільні гаманці", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у НБУ, український фінтех-каталог-2019 – це не лише дослідження українського ринку фінансових технологій, а й аналіз тенденцій розвитку цього ринку. Крім того, він є своєрідною мапою вітчизняної фінтех-екосистеми та каталогом компаній (з анкетами), що працюють на цьому ринку в Україні.

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Так, згідно з інформацією, що міститься в Українському фінтех-каталозі-2019, 63% українських фінтех-компаній фінансуються виключно власним коштом і стільки ж – пройшли точку беззбитковості. Водночас 14% компаній мають штат з понад 75 осіб. Міжнародний ринок підкорюють 43% українських фінтех-компаній. А з тих, хто працює виключно в Україні, 73% згодом збираються починати діяльність і за кордоном.