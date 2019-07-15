Нефьодов почав керувати Державною митною службою

Новопризначений голова Державної митної служби України Максим Нефьодов з понеділка, 15 липня, приступив до виконання обов'язків.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"12 липня був останній робочий день (у Мінекономрозвитку - ред.), е-декларацію про звільнення до НАЗК подав, обхідний лист підписав, трудову забрав. Дякую Міністерству економічного розвитку, буду сумувати. З понеділка стоїмо на митниці!" - написав Нефьодов.

Він зазначив, що більш як за чотири роки роботи в Мінекономрозвитку йому вдалося створити систему електронних держзакупівель Prozorro, систему електронних аукціонів "Prozorro.Продажі", забезпечити зростання України на 16 позицій у рейтингу Doing Business, запустити малу приватизацію, скасувати радянські ГОСТи та провести 7 засідань уряду з дерегуляції.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 5 липня призначив Максима Нефьодова керівником Державної митної служби.

Нефьодов став заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України у лютому 2015 року. У листопаді 2016 року його призначили першим заступником міністра. До приходу у відомство він був співкеруючим партнером фонду прямих інвестицій Icon Private Equity, очолював інвестиційно-банківський департамент Dragon Capital.