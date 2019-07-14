Нафтогаз має закачати у сховища 20 мільярдів кубів, аби не підвищувати ціну - Гройсман

«Нафтогаз України» має всі можливості сьогодні закачати за прийнятною ціною в українські сховища не менше 20 мільярдів кубометрів, які можна буде використати в осінньо-зимовий період, не підвищувуючи ціну для споживачів.

Про це в ефірі телеканалу «Україна» сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

«Що важливо: аби вони закачали 20 млрд кубів за цією ціною, і тоді на наступний опалювальний період не потрібно буде збільшувати ціну. В серпні-вересні ціна так само буде оптимальною», - сказав Гройсман.

Він нагадав, що третій місяць в Україні знижується ціна на газ, адже такою є загальносвітова тенденція.