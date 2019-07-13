Гройсман: ціна газу знижується третій місяць поспіль

Починаючи з травня ціни на газ в Україні знижуються за вольовим рішенням Кабміну і згідно зі світовими тенденціями.

Про це в ефірі телеканалу «Україна» сказав Володимир Гройсман, передає Урядовий портал.

«Обмеження відбувається з травня. Цього місяця зниження становитиме майже 700 грн. Травень, червень, липень, сподіваюсь що і в серпні буде зниження. Поставлене завдання – знижувати ціни», – сказав прем'єр-міністр.

Глава уряду також нагадав, що окрім зниження ціни, персональною відповідальністю керівництва НАК «Нафтогаз України» є накопичення достатнього обсягу газу для проходження опалювального сезону, а також забезпечення транзиту газотранспортною системою.

Фото: КМУ