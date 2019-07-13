Зеленський доручив здійснити аудит Українського Дунайського пароплавства

Президент України Володимир Зеленський відреагував на колективного листа трудового колективу пароплавства, в якому міститься прохання направити до Ізмаїла ревізорів для проведення незалежного аудиту.

Глава держави доручив направити до Ізмаїла позавідомчих аудиторів для перевірки Українського Дунайського пароплавства, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Річковики просять, з урахуванням складної ситуації, що склалась у пароплавстві, провести незалежну комплексну перевірку УДП з відстороненням на цей період від посади керівника підприємства Чалого. Працівники пароплавства готуються до акції протесту - зупиняти судна, що курсують на Дунаї - через тривале ігнорування їх вимоги керівництвом відомства. Річковики просять не залучати до аудиту ревізорів Мінінфраструктури", - сказала журналістка Олена Ходарченко, яка під час перебування Зеленського в Одесі передала главі держави листа від імені річковиків.

Президент доручив організувати найближчим часом позавідомчу комплексну аудиторську перевірку ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство".

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня Військова прокуратура Південного регіону України приступила до розслідування продажу за заниженою вартістю теплохода «Николай Савицкий» цього пароплавства.

За даними правоохоронців, посадовці пароплавства продали теплохід за ціною 3,475 млн грн, що вдвічі нижче, ніж продати це судно на металобрухт. Досудове розслідування розпочате за ознаками ч. 3 ст. 191 (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах організованою групою) Кримінального кодексу України.

Фото: bessarabiainform.com