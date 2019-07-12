Чистий прибуток ПриватБанку зріс у 2,6 раза

У першому півріччі 2019 року чистий прибуток ПриватБанку становив 18,3 млрд грн, що у 2,6 раза більше, ніж за січень-червень минулого року.

Про це йдеться у пресрелізі банку, що є у розпорядженні Укрінформу.

"Чистий прибуток ПриватБанку в першому півріччі 2019 року становить 18,3 млрд грн, що є рекордним показником за всю історію банку і в 2,6 раза перевищує прибуток за підсумками перших 6 місяців минулого року", - йдеться у повідомленні.

За словами голови правління ПриватБанку Петра Крумханзла, чистий процентний дохід банку у першому півріччі 2019 року становить 9,8 млрд грн, чистий комісійний дохід – 8,5 млрд грн.

"Висока ефективність роботи банку вже отримала визнання на міжнародному рівні. Згідно з даними британського The Banker, ПриватБанк увійшов до ТОП-10 успішних фінустанов світу, що показали найкращу динаміку переходу від збитків до прибутку", - сказав Крумханзл.

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За даними голови правління банку, з початку року приріст кредитного портфеля малого та середнього бізнесу становить 1,5 млрд грн, кредитний портфель фізичних осіб збільшився на 4,1 млрд грн. Загалом кошти клієнтів банку за перші 6 місяців 2019 року збільшилися на 7,7 млрд грн – до 219 млрд грн.