ОСББ отримають додаткові 380 мільйонів на “теплі кредити”

Завдяки додатковим 380 млн грн урядового співфінансування ще 3 тис. ОСББ зможуть утеплити будинки та зменшити вдвічі комунальні платежі до кінця цього року.

Про це під час пресконференції в Укрінформі заявив голова Держенергоефективності Сергій Савчук, повідомляє кореспондент агентства.

"Нещодавно уряд вирішив надати черговий транш на 380 млн грн державного співфінансування на кредитування утеплення житлового фонду. Ці кошти допоможуть зменшити ставки за кредитами, оскільки компенсація тіла кредиту буде нараховуватися на меншу базу, а від 40 до 70 відсотків тіла кредиту покриватиметься рахунком держави. Крім того, після комплексного утеплення кожна сім'я в такому будинку, як показує практика, платитиме за комунальними платежами на 30-50% менше, і зекономлені кошти можна буде пустити на компенсацію кредиту", - зазначив він.

За словами Савчука, ефективність таких програм доводить той попит, який на сьогодні склався серед громадян на енергозберігаючі кредити. На сьогодні за програмою теплих кредитів в Україні вже утеплили житло більше 600 тис. сімей.

"Це свідчить про те, що сьогодні цей продукт працює", - зазначив він.

Савчук також наголосив, що існує додаткова можливість компенсації за кредити коштами місцевих програм енергоефективності.