Україна залишила ТОП-20 країн з найвищою інфляцією

Україна випала із ТОП-20 країн з найвищою інфляцією після оприлюднення Держстатом індексу споживчих цін за червень 2019 року.

Про це повідомляє Експертна платформа НБУ у Facebook.

"З показником 9% рік до року наша країна ділить 22-24 щабель за цим показником з Еритреєю та державою Сан-Томе і Принсіпі", - йдеться у повідомленні.

При цьому, зауважує регулятор, Україна залишається державою з найбільшою інфляцією серед європейських країн.

Шістьма ціновими компонентами, що найбільше зросли за останні 12 місяців, стали: овочі (+32,5%), хліб (+21%), а також послуги залізничного (+24,9%) та автодорожнього (+24,4%) пасажирського транспорту, каналізації (+23,9%), водопостачання (+21,1%). У той же час зниження цін за період липень 2018 – червень 2019 спостерігалося в товарних групах: яйця (–43,2%), фрукти (–2,1%), одяг (–0,4%), взуття (–0,2%).

Як повідомляв НБУ, у червні 2019 року споживча інфляція в річному вимірі становила 9,0% (9,6% – у травні). У місячному вимірі ціни знизилися на 0,5%.

Фактичний показник інфляції залишився вищим за прогноз, опублікований в "Інфляційному звіті" (квітень 2019 року). Водночас відхилення від прогнозу суттєво скоротилося, якщо порівняти з травнем, завдяки очікуваному вичерпанню впливу несприятливих факторів пропозиції. Базова інфляція знижувалася навіть дещо швидше, ніж прогнозувалося.