Інфляція: у Нацбанку назвали основні цифри за півроку

У річному вимірі в червні інфляція склала 9,0%, з початку року споживча інфляція становила 3,6%, базова інфляція – 2,3%.

Про це голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин написав у Facebook.

"На споживчому ринку в червні 2019 року порівняно з попереднім місяцем зафіксовано зниження цін на 0,5% (вперше в цьому році зафіксована дефляція). Базова інфляція в червні 2018 року порівняно з попереднім місяцем знаходилась на нульовому рівні. З початку року споживча інфляція становила 3,6%, базова інфляція – 2,3%. У річному вимірі в червні інфляція склала 9,0%", - написав Данилишин.

Він зазначив, що у червні інфляція формувалася переважно традиційними для цього місяця чинниками та діями окремих товаровиробників, адміністративний вплив на споживчу інфляцію був помірний, навіть, скоріше адміністративні фактори сприяли дефляції.

Якщо порівнювати з травнем поточного року, в червні найбільше зросли ціни на фрукти та цукор - на 9,3% та 6,7% відповідно. Підвищення цін на транспорт на 0,3% в основному було спричинено подорожчанням проїзду у залізничному пасажирському транспорті на 7,6% - у зв’язку з настанням літнього сезону (протягом року «Укрзалізниця» підвищує або знижує ціну проїзду відповідно до різних календарних періодів).

У червні зафіксовано зниження споживчих цін по групі продуктів, які належать до соціально важливих. Відбулося падіння тарифів по групі житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива - на 1,4%. В першу чергу воно викликано зниженням тарифів на природний газ для населення на 6,4%. Проте послуги водопостачання подорожчали на 1,2%. Споживча інфляція за січень-червень 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року перейшла до однозначної позначки – 9,0%.

Серед основних чинників немонетарного характеру, що можуть позитивно вплинути на інфляцію у липні, слід зазначити наступні: у липні відбудеться зниження цін на газ для населення на 8%, суттєве сезонне підвищення пропозиції плодоовочевих товарів, укріплення курсу гривні (спостерігалось протягом травня - першого тижня липня).

Серед основних чинників немонетарного характеру, що можуть негативно вплинути на інфляцію у липні, слід зазначити наступні: підвищення з 1 липня ставки акцизу на тютюнові вироби на 9%, стабільне перевищення світовими цінами на нафту позначки в 65 доларів за барель.