Споживчі ціни у червні знизилися на 0,5% — Держстат

У червні 2019 року споживчі ціни знизилися на 0,5% у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

"Споживчі ціни в червні 2019 р. порівняно із травнем 2019 р. знизилися на 0,5%, з початку року зросли на 3,6%", - йдеться у повідомленні.

Споживчі ціни у червні 2019 року порівняно із травнем 2019 року знизились на 0,5%, втім, порівнюючи з груднем 2018 року, вони зросли на 3,6%, у порівнянні з червнем 2018 року — на 9%. За перше півріччя 2019 року інфляція на споживчому ринку також становила 9% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Серед споживчих товарів та послуг у червні 2019 року в порівнянні з груднем 2018 року найбільше подорожчали фрукти (на 33,6%), на другому місці за цим показником —послуги залізничного пасажирського транспорту (на 26,7%), на третьому — овочі (на 24,0%).

Максимально подешевшали із грудня 2018 року по червень 2019 року яйця (на 49,7%), природний газ (на 10,3%) та паливно-мастильні матеріали (на 1,8%).

Базова інфляція у червні 2019 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,0%, з початку року – 2,3%.

Як повідомлялось, за даними Держстату, у червні 2018 року порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни не змінилися, з початку року вони зросли на 4,4%. Базова інфляція у червні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,0%, з початку року – 3,5%.