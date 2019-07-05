Підвищення пенсій не роздує інфляцію - Гройсман

Урядова пенсійна реформа дає системне рішення, що базується на зростанні економіки, а не на чергових запозиченнях, як було десять років тому.

Про це в ефірі телеканалу “Україна” сказав Володимир Гройсман, інформує Урядовий портал.

“Десятки років пенсійну систему просто знищували. Людям давали під вибори разові виплати. Причому ці виплати – це були боргові гроші. І борги залишалися державі. Питання соціального захисту для мене як соціального прем’єра - це питання номер один. І я покладаюся на зростання економіки, аби не вводити країну в кризу”, - зазначив Гройсман.

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Глава уряду також наголосив, що підвищення пенсій, яке відбулося з 1 липня й охопило пенсіонерів, котрі мають великий робочий стаж, але невеликі пенсії (а також низки інших категорій пенсіонерів), не спричинить зростання дефіциту Пенсійного фонду і не роздує інфляцію.

Як повідомлялося, у жовтні 2017 року Кабмін запровадив пенсійну реформу, яка передбачає автоматичне підвищення нарахувань за визначеною формулою. З 2017 року вже відбулося підвищення пенсій фактично для всіх категорій пенсіонерів.