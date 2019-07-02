Гройсман анонсував чергове масове підвищення пенсій

В Україні 1 березня 2020 року відбудеться черговий масовий перерахунок пенсій та їх підвищення для всіх категорій пенсіонерів.

Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляється на Урядовому порталі.

"З 1 січня 2020 року на 25% (зростуть пенсії - ред.) для військових пенсіонерів, а наступний масовий перерахунок пенсій відбудеться автоматично 1 березня 2020 року", - сказав він.

Гройсман нагадав, що з 1 липня цього року збільшено пенсії для тих категорій пенсіонерів, які мали великий стаж, але невисокі зарплати. "Це черговий крок змін в пенсійній системі. І уряд наразі дбає про соціальне забезпечення українського пенсіонера", - запевнив Гройсман.

При цьому Прем’єр-міністр підкреслив, що це вже п’ятий перерахунок, і він торкнувся не тільки пенсіонерів з невеликими пенсіями, які відтепер становитимуть не менше 2 тис. грн, а й чорнобильців. Для деяких категорій ліквідаторів пенсії зростуть вдвічі, запевнив глава уряду.

"Я соціальний Прем’єр, і це мені болить. Хочу, аби ми прискорювалися в цьому питанні", - зазначив Гройсман.

Фото: КМУ