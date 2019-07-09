Президент зобов’язав підприємства Міноборони перейти на е-облік деревини

Президент Володимир Зеленський підписав указ про додаткові заходи щодо раціонального використання лісових ресурсів та удосконалення системи управління лісовою галуззю, спрямований на боротьбу з незаконним обігом деревини.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук, повідомляє пресслужба ОП.

“9 липня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ “Про додаткові заходи щодо раціонального використання лісових ресурсів та удосконалення системи управління лісовою галуззю”, що спрямований на боротьбу з незаконним обігом деревини”, - ідеться в повідомленні.

За словами Гончарука, близько 30% деревини перебуває в тіньовому обігу і щороку держава отримує до 2 млрд грн збитків. Крім того, він підкреслив, що обсяг незаконної вирубки лише торік сягнув в Україні 17,7 тис. кубічних метрів.

Заступник керівника ОП наголосив, що після вирубки будь-яка деревина має чіпуватися та позначатися індивідуальним номером, інакше вона вважається нелегальною та вилучається.

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“У нас є частина лісгоспів, яка працює поза цією системою. Наприклад, коли ловиш лісовоз на дорозі, з’явиться людина, яка скаже, що її випадок – це виняток, і це дає можливість відкупитися. Наше завдання, щоб подолати незаконні вирубки, – це, перш за все, впровадити централізовану систему обліку деревини”, – сказав Гончарук.

Він підкреслив, що державні підприємства, що входять до сфери управління Міністерства оборони України, досі виокремлені з процесу електронного обліку деревини. Таких підприємств, за його даними, нині 15 й вказаним указом передбачено, що до 1 листопада 2019 року на цих підприємствах має бути запроваджено централізований електронний облік деревини.

“Пропонуємо встановити кримінальну та адміністративну відповідальність щодо обігу деревини без внесення відомостей до Єдиної державної системи електронного обліку деревини. Указ містить відповідне доручення уряду”, – зауважив Гончарук.

Крім того, указ передбачає відповідне доручення щодо активізації використання системи електронного обліку деревини лісокористувачами комунальної форми власності.