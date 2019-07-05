Держлісагентство готове розпочати національну інвентаризацію лісів

Фахівці Держлісагентства готові розпочати роботи з національної інвентаризації лісів в Україні, але для її успішного проведення необхідно виділення передбачених коштів.

Про це сказав заступник голови Державного агентства з лісових ресурсів України Володимир Бондар під час чергового засідання міжвідомчої робочої групи з питань підготовки національної інвентаризації лісів, повідомляє пресслужба Держлісагентства.

“Для Національної інвентаризації лісів необхідне виділення передбачених коштів. Фахівці готові розпочати роботи. Ми складними зусиллями, але все ж таки передбачили кошти, які б давали нам можливість розпочати роботу з інвентаризації лісів. Але поки що вони досі не виділені”, - сказав Бондар.

Він також зазначив, що таку роботу можуть проводити люди, які мають відповідний фах і знайомі з відповідним європейським досвідом.

“У нас є такі фахівці. Вони є в Укрдержліспроєкті”, - підкреслив заступник голови Держлісагентства.

За його словами, поряд з традиційним обліком лісів протягом останніх десяти років Держлісагентством вже були зроблені кроки щодо впровадження інвентаризації лісів з використанням статистичних методів.

“У 2018 році за підтримки уряду Німеччини були проведені передпроєктні роботи. Є проєкт порядку проведення національної інвентаризації лісів”, - сказав Бондар

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Зазначається, що засідання міжвідомчої робочої групи з питань підготовки національної інвентаризації лісів відбулося за підтримки Німецько-українського агрополітичного діалогу. У заході взяли участь представники Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства екології та природних ресурсів, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Тюнен-Інституту ФРН.

Як повідомлялося, національна інвентаризація лісів України – це система регулярних вибіркових обстежень для отримання статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану і динаміки лісів держави, їх ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, міжнародної звітності про ліси.

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