НБУ 54 рази надавав силовикам доступ до речей і документів за три місяці

У квітні-червні 2019 року Національний банк 54 рази надавав правоохоронцям доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк за квітень-червень 2019 року 54 рази надавав правоохоронцям доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. Зокрема, за ініціативою: Генеральної прокуратури - 27 разів, Національної поліції України – 9 разів, Служби безпеки України – 7 разів, Державної фіскальної служби України – 3 рази, Національного антикорупційного бюро України – 5 разів, Державного бюро розслідування – 3 рази", - йдеться у повідомленні.

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Усього за I півріччя 2019 року Національний банк 77 разів надавав правоохоронцям доступ до речей та документів.

Упродовж 2018 року Національний банк надавав доступ до речей та документів у рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 146 разів. За 2017-2016 роки НБУ надавав співробітникам правоохоронних органів доступ до інформації 307 разів.