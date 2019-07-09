ДБР прийшло з обшуками до волинських податківців

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у територіальному офісі головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.

Про це повідомила у Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

"Коментую ситуацію з обшуками у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області, які зараз проводимо спільно з ГПУ та Нацполіцією. Ситуація така: слідчі викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток", - зазначила вона.

За словами Варченко, схема полягала у тому, що підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби і після їхнього розмитнення продавало їх кінцевому споживачу. "Згодом ці ТЗ перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами. Ці фінансові операції були "транзитними", тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки. У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту й ухилялися від сплати податків", - уточнила перший заступник директора ДБР.

Варченко також повідомила, що за попередніми підрахунками, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.

Зараз розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Обшуки здійснюються у межах цього кримінального провадження, додала вона.

Фото: vo.suspilne.media