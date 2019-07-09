Великий бізнес отримав відшкодування ПДВ на 63 мільярди
Про це повідомляє пресслужба Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.
"За перше півріччя 2019 року платникам Офісу (великих платників податків — ред.) відшкодовано ПДВ в розмірі 62,9 млрд грн, що на 17,4 млрд грн або на 38% більше, ніж за аналогічний період 2018 року (за 6 міс. 2018 року відшкодовано – 45,5 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.
Частка великого бізнесу у відшкодуванні ПДВ по Україні в цілому становить 75,1% від загальної суми відшкодування (у 2018 році така частка становила 70%).
Географія відшкодування податку платникам Офісу за 6 місяців 2019 року виглядає таким чином: Київ – 23,7 млрд грн, Запоріжжя – 14,7 млрд грн, Дніпро – 12 млрд грн, Харків – 4,7 млрд грн, Одеса – 4,3 млрд грн, Львів – 3,5 млрд грн.