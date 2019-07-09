Великий бізнес отримав відшкодування ПДВ на 63 мільярди

За січень-червень 2019 року великий бізнес отримав відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) майже на 63 млрд грн, що на 17,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

"За перше півріччя 2019 року платникам Офісу (великих платників податків — ред.) відшкодовано ПДВ в розмірі 62,9 млрд грн, що на 17,4 млрд грн або на 38% більше, ніж за аналогічний період 2018 року (за 6 міс. 2018 року відшкодовано – 45,5 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.

Частка великого бізнесу у відшкодуванні ПДВ по Україні в цілому становить 75,1% від загальної суми відшкодування (у 2018 році така частка становила 70%).

Географія відшкодування податку платникам Офісу за 6 місяців 2019 року виглядає таким чином: Київ – 23,7 млрд грн, Запоріжжя – 14,7 млрд грн, Дніпро – 12 млрд грн, Харків – 4,7 млрд грн, Одеса – 4,3 млрд грн, Львів – 3,5 млрд грн.