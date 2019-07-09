Фонд гарантування продав активи банків, що ліквідуються, на 57 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав активи банків, що ліквідуються, на 56,78 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 18 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 56,78 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Із них на суму 9,17 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 47,49 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,10 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків та 0,02 млн грн від реалізації монет та банківських металів.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня планував продати активи банків, що ліквідуються, на 3,3 млрд грн.