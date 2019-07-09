Фонд гарантування продає 10-ти мільярдний пул активів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж активи 10 банків.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування сформував десятимільярдний пул (за балансовою вартістю) з невикуплених раніше активів, що виставлялися на торги у складі 1-1,5-мільярдних пулів. Цей пул було сформовано за календарним підходом", - йдеться в повідомленні.

До його складу входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання та фізичними особами, а також дебіторська заборгованість. Усі ці активи перебувають на балансі 10-ти неплатоспроможних банків, а саме: АТ "Банк "Фінанси та Кредит", ПАТ "Радикал Банк", ПАТ "Укрбізнесбанк", ПАТ "Енергобанк", ПАТ "Банк "Київська Русь", ПАТ "Профін Банк", ПАТ КБ "Євробанк", АТ "Дельта Банк", ПАТ "Платинум Банк", АТ "Імексбанк".

Початкова ціна пулу становить 459,78 млн грн.

Аукціон призначено на 22 липня 2019 року.

Організатор відкритих торгів ТОВ "Ексіто Партнерс і Коен Україна". Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону.