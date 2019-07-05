Фонд гарантування продовжує виплати вкладникам банку "Камбіо"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 3 липня 2019 року продовжує здійснювати виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам ПАТ «Банк Камбіо».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"З 3 липня 2019 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує здійснювати відшкодування коштів вкладникам ПАТ «Банк Камбіо» за договорами банківського вкладу та за договорами банківського рахунку в межах 200 тисяч гривень засобами Автоматизованої системи виплат Фонду (далі - Система)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, Національний банк України 27 лютого 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо».