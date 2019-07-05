Лише 12% українців зберігають гроші на банківських рахунках – НБУ

Лише 12% українців зберігають гроші на банківських рахунках і тільки 27% жителів країни мають такі рахунки.

Про це свідчать результатах загальнонаціонального опитування щодо фінансової грамотності українців, повідомляє пресслужба Національного банку.

"Найбільша проблема українців полягає у ставленні до фінансів. Лише третина мешканців країни говорить, що не живе сьогоднішнім днем. І тільки кожний п’ятий вважає, що краще заощаджувати, а не витрачати гроші. Лише 12% українців сказали, що зберігають гроші на банківському рахунку, і взагалі лише 27% мають такий рахунок. Це вкрай відрізняється від ситуації у заможніших країнах", - йдеться у повідомленні.

Дослідження щодо фінансової грамотності українців проводило Агентство США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) і було представлено за участі Експертної платформи Національного банку.

“Україна за показником фінансової грамотності пасе задніх серед країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку, а також сусідніх держав відповідно до дослідження USAID. Найбільша проблема українців полягає у ставленні до фінансів”, - зробили висновки фахівці НБУ.

Зокрема фінансисти акцентують увагу на тому, що біля 60% українців вважають некомфортним або взагалі неприйнятним обговорення фінансових питань з друзями та родичами. На думку НБУ, це зайвий раз вказує на необхідність побудови системи фінансової просвіти, в яку будуть залучені школи, банки, телебачення, громадські організації тощо.