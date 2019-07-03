Результати виборів Ради можуть вплинути на курс гривні - Forex Club

Курс гривні у липні 2019 року коливатиметься в діапазоні 26 - 27,35 грн за долар.

Про це йдеться у прес-релізі ГК FOREX CLUB, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Курс гривні в липні буде коливатися в діапазоні 26 - 27,35 грн за долар. Відмітка 26 грн за долар залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якої попит на валюту буде підвищуватися", - йдеться у повідомленні.

Керівник відділу аналітики ГК FOREX CLUB Андрій Шевчишин зазначив, що липень традиційно спокійний місяць для валютного ринку. Сезон відпусток та низької ділової активності. Однак у липні обсяг ліквідності може скоротитися, що призведе до зростання волатильності, і спекулятивно ринок буде більш вразливий, оскільки невеликий дисбаланс попиту і пропозиції вплине на настрої учасників ринку. Особливо це проявиться у разі несподіваних результатів дострокових парламентських виборів і загрози для формування коаліції.

Однак упевненість у гривні зберігають інвестори, які купують українські гривневі ОВДП, продаючи для цього валюту. Тільки за червень вкладення нерезидентів у облігації зросли на 32% - до 57,2 млрд грн. Однак частина цих інвестицій - спекулятивні короткострокові вкладення, які будуть шукати виходу, як тільки кон'юнктура зміниться. Посилиться вихід нерезидентів у вересні, коли Україні необхідно виплатити пікові 52,2 млрд грн за зовнішнім боргом.

Приплив іноземної валюти і конвертація у гривню під парламентські вибори у другій половині липня зійдуть нанівець, що може натиснути на національну валюту. Однак загалом політичні ризики не мають високого впливу на валютний ринок на даний момент. У центрі уваги - майбутня коаліція в новому парламенті, і в разі відсутності такої, гривня може потрапити під тиск продавців. Політична криза поставить під сумнів співпрацю з МВФ, активність законодавчої і виконавчої гілок влади, необхідних для просування реформ.

Ситуація на світових ринках залишається сприятливою для гривні. Після саміту G20 напруженість у торговому конфлікті між США і Китаєм падає. Ціни по ключовим експортним товарам знаходяться на прийнятних для гривні рівнях. Разом з тим скасування обов'язкового продажу виручки може підвищити спекуляції з боку експортерів, якщо зміниться кон'юнктура ринку або зовнішні умови.