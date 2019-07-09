Апеляційний суд підтвердив необґрунтованість тарифів на газ останні 2,5 року

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення Окружного адміністративного суду, яким було визнано протиправною та нечинною постанову КМУ №315, і визнав необґрунтованими та незаконними тарифи на газ, що діяли в країні останні 2,5 року.

Відповідне рішення було ухвалене апеляційним адмінсудом 8 липня 2019 року, повідомляє "Судебно-юридическая газета".

"8 липня Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Кабінету міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», Щербань Тамари Миколаївни, залишивши без змін рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 04.03.2019. Таким чином, ціна на газ, яка діяла 2,5 року відповідно до постанови КМУ №315, визнана незаконною", - йдеться в повідомленні.

Основним аргументом протиправності зазначеної постанови для суду стала необґрунтованість та незаконність тарифів на газ.

Крім того, суд у своєму рішенні встановив порушення процедури прийняття зазначеної постанови.

"Суд у своєму рішенні зазначив, що постанова є нечинною з моменту її прийняття, що дає можливість суб’єкту даних правовідносин звернутися до компетентних органів або суду з вимогою про перерахунок тарифу, встановленого рішенням, яке в подальшому визнано нечинним, за весь час його дії", - йдеться в повідомленні.

Наразі Укрінформ звернувся до Кабінету міністрів за коментарем даного рішення, винесеного Шостим апеляційним адміністративним судом.

Як відомо, рішення або ухвала апеляційного суду набувають законної сили з моменту їх проголошення.

4 березня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Тимошенко Юлії Володимирівни і Громадської організації «Тарифна мобілізація» та визнав протиправною і нечинною постанову КМУ №315 від 27 квітня 2016 року «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758» з моменту її прийняття.

Постанова Кабінету міністрів України №315 від 27 квітня 2016 року «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758» була ухвалена 27 квітня 2016 року.

Указане рішення Окружного адміністративного суду міста Києва у справі №826/9665/16 стало підставою для прийняття Вищою радою правосуддя рішення про відсторонення судді Євгена Аблова (головуючий у справі) від здійснення правосуддя.