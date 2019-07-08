В Україні закрили лотерею "Космолот"

В Україні більше не розповсюджується державна грошова миттєва лотерея "Космолот".

Про це повідомляється на сайті Української національної лотереї.

"Інформуємо гравців та партнерів про припинення розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї "Космолот" з 6 липня 2019 року", - зазначається у повідомленні.

Усі прийняті оплати за участь в державній грошовій миттєвій лотереї «Космолот» після 23:59:59 5 липня 2019 року будуть вважатися незаконними та такими, що порушують вимоги ЗУ «Про державні лотереї в Україні» та ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні».

З 6 липня 2019 року припинені договори доручення та передоручення на розповсюдження лотереї «Космолот».