В Україні закрили лотерею "Космолот"
Укрінформ
В Україні більше не розповсюджується державна грошова миттєва лотерея "Космолот".
Про це повідомляється на сайті Української національної лотереї.
"Інформуємо гравців та партнерів про припинення розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї "Космолот" з 6 липня 2019 року", - зазначається у повідомленні.
Усі прийняті оплати за участь в державній грошовій миттєвій лотереї «Космолот» після 23:59:59 5 липня 2019 року будуть вважатися незаконними та такими, що порушують вимоги ЗУ «Про державні лотереї в Україні» та ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні».
З 6 липня 2019 року припинені договори доручення та передоручення на розповсюдження лотереї «Космолот».