Житель Чехії виграв у лотерею €55 мільйонів

Щасливець, який поки ще залишається невідомим, зірвав джекпот європейської лотереї Eurojackpot.

Про це інформує Vinegret.cz.

“Сума виграшу становить 1 млрд. 411 860,5 млн. крон (близько €55 млн). Про це сповістила компанія Sazka, яка проводила розіграш", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що тепер у переможця лотереї є цілий рік, аби заявити про себе й отримати гроші. Причому йому виплатять усю суму - в Чехії виграші з азартних ігор податком не обкладаються, хоча влада планує це змінити.

Видання вказує, що цей виграш став другим за розміром в історії Чехії. У 2015 році житель міста Пардубіце враз став багатшим на 2,466 млрд крон. Успіх йому принесла теж лотерея Eurojackpot.

За чинним тоді законом, переможець повинен був зголоситися протягом 35 днів з моменту оголошення результатів. Він вийшов на зв'язок з організаторами тільки через 26 днів. Свою неквапливість щасливець пояснив бажанням охолодити інтерес з боку ЗМІ, щоб вони не порушили його анонімності.