Бензин А-95 на Київщині продають за 26,99-31,49 гривні

Середня ціна на бензин марки А-95 на автозаправках у Києві та області станом на 8 ранку 8 липня становить 29,24 грн за літр.

Про це свідчать дані ресурсу Vseazs.com.

На Київщині найдешевший бензин А-95 сьогодні вранці можна придбати на АЗС MANGO, "БРСМ-нафта" і "Мотто" за ціною 26,99 грн за літр.

На автозаправках SUN OIL бензин А-95 можна придбати по 27,49 грн за літр.

На АЗС Chipo літр бензину марки А-95 пропонують по 27,79 грн.

Мережа АЗС "Люксвен" продає бензин марки А-95 по 27,89 грн за літр.

На АЗС "Золотий Гепард" і "Формула" літр бензину А-95 коштує 27,95 грн.

На автозаправках UPG продають бензин марки А-95 по 28,20 грн за літр.

Мережа АЗС "Маркет" пропонує літр бензину А-95 по 28,48 грн.

На АЗС "Авантаж 7" бензин А-95 коштує 28,49 грн за літр.

На АЗС ANP і "Авіас" пропонують бензин А-95 по 28,95 грн за літр.

На АЗС "АМІС" бензин марки А-95 можна придбати по 28,99 грн за літр.

На АЗС "Авіас плюс" і "Укрнафта" бензин А-95 коштує 29,00 грн за літр.

На автозаправках BVS бензин марки А-95 можна придбати по 29,29 грн за літр.

Мережа АЗС Glusco пропонує літр бензину А-95 по 29,35 грн.

На АЗС "КЛО" бензин марки А-95 продають по 29,49 грн за літр.

На АЗС "Народна" пропонують бензин А-95 по 29,95 грн за літр.

На автозаправках Shell бензин марки А-95 коштує 30,79 грн за літр.

На АЗС OKKO і WOG бензин А-95 можна придбати по 30,99 грн за літр.

Найдорожчий бензин А-95 сьогодні пропонують на АЗС Socar - по 31,49 грн за літр.