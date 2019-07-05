Спецслужби викрили схему фінансування “ДНР” через мережу автозаправок

“Оперативники спецслужби задокументували, що група осіб, які перебувають з обох боків лінії розмежування, через підконтрольну мережу заправних станцій на тимчасово окупованій території надавали фінансову та матеріально-технічну «підтримку» діяльності незаконних збройних формувань так званої «ДНР»”, - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що зловмисники здійснили подвійну реєстрацію підконтрольних підприємств - у державних органах України і на тимчасово окупованій території. Вони регулярно сплачували податки до так званих фіскальних органів «ДНР», відкривши для цього рахунки у фейковому «Центральному Республіканському банку ДНР».

За даними оперативників, учасники угруповання також сприяли діяльності «МВД», «МГБ», «прокуратури» та окупаційних адміністрацій, здійснюючи безперебійне постачання бензину та дизельного пального. Крім того, на безоплатній основі зберігали пально-мастильні матеріали як «мобілізаційний резерв» так званого 1 армійського корпусу («ДНР»).

Слідчі СБУ повідомили організатору протиправної схеми про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації).