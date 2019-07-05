Нефьодов хоче провести кадрову реформу на митниці

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, який переміг у конкурсі на посаду голови Державної митної служби, планує провести кадрову реформу у новоствореному органі.

Про це він сказав під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я дуже хочу провести кадрову реформу, яка запущена у багатьох міністерствах. Там і справді є дуже цікаві результати, які треба поширювати, і дуже хочеться, щоб робота на митниці стала престижною, аби до цієї роботи повернулась довіра суспільства”, - сказав Нефьодов.

Він також пообіцяв, що митниця стане відкритою для “білого бізнесу” та боротиметься з будь-якими проявами корупції та контрабанди.

“Можу гарантувати, що я не стану багатшим на цій роботі, що я буду відкритим до бізнесу”, - сказав Нефьодов.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду голови Державної митної служби.

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Заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодов став у лютому 2015 року. У листопаді 2016 року його призначили першим заступником міністра. До приходу у відомство він був співкеруючим партнером фонду прямих інвестицій Icon Private Equity, очолював інвестиційно-банківський департамент Dragon Capital.