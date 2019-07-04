Три державні банки продовжать видачу "теплих" кредитів для ОСББ

Державні банки Ощадбанк, ПриватБанк та Укргазбанк продовжать видачу "теплих" кредитів для ОСББ.

Про це на пресконференції в будинку уряду сказав голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Теплі кредити для ОСББ продовжено у цьому році, уряд виділив додаткові 380 млн грн. Додатково 3000 ОСББ або 230 тис. сімей зможуть залучити до 1 млн грн на утеплення багатоповерхівок, отримати до 70% компенсації з держбюджету та додаткові компенсації з місцевих бюджетів. Економити 50% і більше на комунальних послугах уже в цьому році, підвищити вартість своїх уже утеплених квартир в середньому на 30%", - сказав Савчук.

За його словами, середній розмір кредиту ОСББ зріс у три з половиною рази.

"За 5 років ми маємо уже 4 тис. ОСББ - учасників нашої програми. Близько 1 тис. ОСББ взяли участь у нашій програмі всього за кілька місяців з початку цього року. Подавайте заявки в Ощадбанк, ПриватБанк та Укргазбанк", - розповів Савчук.

Він зазначив, що попереду ще 5 місяців для проведення енергоефективних заходів за урядовою програмою "теплих" кредитів.

"Для отримання відшкодування ОСББ мають подати до банків акти виконаних робіт, підтверджуючі документи - до 30 листопада цього року", - нагадав Савчук.