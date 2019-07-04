Три державні банки продовжать видачу

Три державні банки продовжать видачу "теплих" кредитів для ОСББ

Укрінформ
Державні банки Ощадбанк, ПриватБанк та Укргазбанк продовжать видачу "теплих" кредитів для ОСББ.

Про це на пресконференції в будинку уряду сказав голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Теплі кредити для ОСББ продовжено у цьому році, уряд виділив додаткові 380 млн грн. Додатково 3000 ОСББ або 230 тис. сімей зможуть залучити до 1 млн грн на утеплення багатоповерхівок, отримати до 70% компенсації з держбюджету та додаткові компенсації з місцевих бюджетів. Економити 50% і більше на комунальних послугах уже в цьому році, підвищити вартість своїх уже утеплених квартир в середньому на 30%", - сказав Савчук.

За його словами, середній розмір кредиту ОСББ зріс у три з половиною рази.

"За 5 років ми маємо уже 4 тис. ОСББ - учасників нашої програми. Близько 1 тис. ОСББ взяли участь у нашій програмі всього за кілька місяців з початку цього року. Подавайте заявки в Ощадбанк, ПриватБанк та Укргазбанк", - розповів Савчук.

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Він зазначив, що попереду ще 5 місяців для проведення енергоефективних заходів за урядовою програмою "теплих" кредитів.

"Для отримання відшкодування ОСББ мають подати до банків акти виконаних робіт, підтверджуючі документи - до 30 листопада цього року", - нагадав Савчук.

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