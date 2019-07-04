Нацбанк зареєстрував нову платіжну систему
Укрінформ
Національний банк зареєстрував нову внутрішньодержавну платіжну систему.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Національний банк України узгодив правила та зареєстрував внутрішньодержавну платіжну систему "LIME MONEY", - йдеться у повідомленні.
Платіжною організацією внутрішньодержавної платіжної системи LIME MONEY є ТОВ "Смарт Фінексперт" (м. Миколаїв). LIME MONEY стала дванадцятою внутрішньодержавною платіжною системою, що створена небанківськими установами.