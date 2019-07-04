Нацбанк зареєстрував нову платіжну систему

Нацбанк зареєстрував нову платіжну систему

Укрінформ
Національний банк зареєстрував нову внутрішньодержавну платіжну систему.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України узгодив правила та зареєстрував внутрішньодержавну платіжну систему "LIME MONEY", - йдеться у повідомленні.

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Платіжною організацією внутрішньодержавної платіжної системи LIME MONEY є ТОВ "Смарт Фінексперт" (м. Миколаїв). LIME MONEY стала дванадцятою внутрішньодержавною платіжною системою, що створена небанківськими установами.

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