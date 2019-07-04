Мала приватизація цьогоріч поповнила бюджет на 265 мільйонів

З початку 2019 року від малої приватизації до бюджету надійшло близько 265 млн грн.

Про це повідомив в. о. голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Трубаров у Facebook.

"З початку року на електронні аукціони виставлено 301 об’єкт, з яких 197 продано. По 104 об’єктах очікується проведення аукціонів, загальна стартова ціна яких 76 мільйонів гривень. 265 мільйонів гривень фактичних надходжень від малої приватизації з початку року", - написав Трубаров.

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", який набрав чинності в березні 2018 року, мала приватизація відбуватиметься через електронну систему ProZorro.Продажі. Йдеться про активи державної і комунальної власності вартістю до 250 млн грн.