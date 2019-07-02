Зеленський: Ми хочемо продовжити відносини з МВФ

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що співпраця з Міжнародним валютним фондом залишається пріоритетом для української влади.

Про це він сказав під час зустрічі у Торонто з першим заступником директора-розпорядника МВФ Девідом Ліптоном, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ. Я наголошую на цьому», - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна досягла макроекономічної стабільності, але цього поки що замало.

«Ми будемо робити все, щоб Україна процвітала», – заявив Зеленський і додав, що важливим завданням для української влади є економічний розвиток.

Він також підкреслив, що гарантує незалежність Національного банку України.

Глава держави висловив сподівання, що новий парламент, який буде обрано 21 липня, ухвалюватиме реформаторські закони.

Президент зазначив, що Україна налаштована проводити важливі реформи, спрямовані на стійкий економічний розвиток. Зокрема, йдеться про реформу правоохоронних органів, енергетичної сфери, велику приватизацію та ринок землі. Він також повідомив про скасування понад 160 застарілих указів, що створювали тиск на бізнес.

Зеленський констатував, що нині економіка України зростає на 2-3% у рік, але цього недостатньо, бо суспільство вимагає більшого.

Глава держави запросив делегацію МВФ відвідати Київ з метою досягнення робочої домовленості щодо нової програми. Президент пропонує здійснити такий візит невідкладно після формування нового уряду, повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялося, Зеленський 1-3 липня перебуває з візитом у Канаді, де, зокрема, візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні.

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Місія МВФ перебувала в Україні наприкінці травня. Тоді у Фонді також заявили, що місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики