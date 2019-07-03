Україна налаштована на співпрацю з МВФ та реформи з новою Радою — Нацбанк

Україна налаштована і надалі співпрацювати з МВФ і втілювати структурні реформи, закладені в програму співпраці.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку на сторінці у Facebook за підсумками зустрічі голови Національного банку Якова Смолія з першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном у Торонто.

"Україна налаштована і надалі співпрацювати з МВФ і вже з новим парламентом втілювати структурні реформи, закладені в поточну програму співпраці. Зокрема, реформи енергетичної сфери та ринку землі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на майбутніх переговорах з МВФ обговорюватиметься нова програма співпраці.

"Чекаємо на делегацію МВФ у Києві з метою досягнення робочої домовленості щодо нової програми - після формування нового уряду", - наголосили в НБУ.