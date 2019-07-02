Укртрансгаз передав функцію технічної експлуатації ГТС дочірній компанії

АТ «Укртрансгаз» з 1 липня 2019 року передав функцію технічної експлуатації газотранспортної системи України до ТОВ «Оператор ГТС України», засновником якої на 100% є АТ «Укртрансгаз».

Про це повідомляє пресслужба УТГ.

"Це послідовний крок в реалізації проєкту з підготовки до юридичного та операційного відокремлення функції транспортування газу від видобутку та продажу газу – анбандлінгу. Юридичне відокремлення оператора ГТС є необхідною умовою для сертифікації незалежного оператора, залучення міжнародного партнера та збереження транзиту газу територією України. Товариство працюватиме як окрема юридична структура в підпорядкуванні АТ «Укртрансгаз» до 31 грудня 2019 року – строку закінчення поточного договору на транзит природнього газу з ПАО "Газпром", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оператор 1 січня 2020 року вийде зі складу Групи Нафтогаз та буде переданий в управління організації, уповноваженої Кабінетом міністрів України, що стане остаточним виконанням умови щодо незалежності оператора ГТС.

До ТОВ «Оператор ГТС України» до кінця серпня буде переведено близько 10 тисяч співробітників, безпосередньо задіяних в експлуатації ГТС – у тому числі плануванні, підготовці та проведенні обліку технічного обслуговування мереж та об’єктів газотранспортної системи, а також зборі даних про параметри її функціонування. При цьому низка функцій до закінчення поточного контракту з ПАО «Газпром» 31 грудня 2019 року залишається в складі АТ «Укртрансгаз» – комерційна діяльність, диспетчеризація, закупівлі, що вимагається поточною ліцензією. Ці функції будуть передані до товариства 1 січня 2020 року після отримання ліцензії від НКРЕКП.

У товаристві застосовується оптимізована організаційна структура, яка відповідає європейським стандартам та дозволяє ефективно керувати ГТС. Її було протестовано на попередньому етапі анбандлінгу в межах філії «Оператор ГТС України» Укртрансгазу, що раніше повністю обслуговувала роботу української газотранспортної системи.

Крім того, протягом другого півріччя 2019 року має відбутися остаточне розділення бізнес-процесів та ІТ-систем між оператором ГТС України, оператором газосховищ України та сервісними підрозділами АТ «Укртрансгаз».

Як відомо, компанію ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» було створено у лютому поточного року. Це дозволило розпочати юридичне відокремлення функції транспортування газу – спочатку в структурі НАК «Нафтогаз України», а після 1 січня 2020 року – поза межами групи Нафтогаз.